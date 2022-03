Stiri pe aceeasi tema

- „Este prima zi in care nu mai avem stare de alerta. Se incheie doi ani in care a trebuit sa respectam o serie de masuri și recomandari.Vreau sa incep prin a le mulțumi tuturor romanilor care in aceasta perioada au ținut cont de recomandari și au respectat regulile de protecție. Vreau sa le transmit…

- Starea de alerta din Romania va inceta de miercuri, de la miezul nopții, astfel ca masurile restrictive vor fi eliminate, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici…

- Ministerul de Interne a transmis, marti, ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatii publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile urmand…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alerta…

- In viziunea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, starea de alerta prelungita, incepand de astazi, pentru 30 de zile, ar putea fi ultima sau cel mult penultima in care Romania se va mai afla sub restricții din cauza COVID-19. Astazi a intrat in vigoare o noua prelungire a starii de alerta in Romania,…

- In data de 28 ianuarie 2022, la un numar de aproape 32.000 de cazuri noi, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1593 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 397 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 773 paturi ATI COVID-19.Spre comparație,…

- Ministerul danez al Sanatații a propus ridicarea tuturor restricțiilor ramase ca parte a luptei impotriva COVID-19 de saptamana viitoare, transmite miercuri The Guardian. Ministrul danez al Sanatații Magnus Hojnike a declarat ca Guvernul intenționeaza sa urmeze recomandarile experților care…

- Municipiul Alba Iulia a ajuns astazi, 11 ianuarie 2022, la o incidența de 3,33 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Astfel de maine, 12 ianuarie 2022, ora 00.00, Municipiul va intra in scenariul roșu de combatere a pandemiei. In prezent, in Alba Iulia sunt inregistrate un numar de 254 cazuri active…