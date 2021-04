Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea avea loc fara spectatori, a declarat pentru AFP presedinta Comitetului de Organizare, Seiko Hashimoto.Conducatoarea a spus ca vreau o competitie "sigura" si ca ar putea exista situatii în care "nu vom putea autoriza spectatori".Deja…

- Din cauza raspandirii masive a coronavirusului in intreaga lume, anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo ramane in continuare o optiune. „Ar trebui sa anulam Jocurile fara ezitare, daca nu mai este posibil” ca acestea sa fie organizate in aceasta vara, a declarat Toshihiro Nikai, intr-un interviu acordat…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo din aceasta vara se vor desfașura fara spectatori straini în tribune. Anunțul a venit sâmbata prin intermediul unui comunicat emis de organizatori. „Pentru a clarifica situatia pentru detinatorii de bilete care locuiesc în…

- Presedintele Federatiei internationale de atletism (World Athletics), Sebastian Coe, i-a indemnat pe organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo sa nu se grabeasca in luarea unei decizii referitoare la prezenta publicului la competitiile din aceasta vara, informeaza AFP. "Sper ca decizia nu va fi luata…

- Mike Pompeo, fost șef al diplomației SUA, s-a alaturat congresmenilor si personalitatilor din Partidul Republican care cer boicotarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a pedepsi China pentru nerespectarea drepturilor omului. “Nu trebuie sa aiba loc acolo“, a declarat fostul secretar…

- Sportivii sunt incurajati sa se vaccineze impotriva Covid-19, inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, insa vaccinarea nu va fi obligatorie, a declarat joi vicepresedintele Comitetului International Olimpic (CIO), australianul John Coates, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Vaccinarea nu este…

- Primul ministru japonez Yoshihide Suga a desemnat-o pe Tamayo Marukawa ministru al Jocurilor Olimpice, dupa ce Seiko Hashimoto, fosta ocupanta a acestui post, a devenit presedintele Comitetului de organizare Tokyo 2020, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Tamayo Marukawa, ex-crainica de televiziune…