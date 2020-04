Fără șomaj tehnic, din 15 mai. Statul lucrează la un pachet de măsuri care să sprijine mediul de afaceri Fara șomaj tehnic, din 15 mai. Statul lucreaza la un pachet de masuri care sa sprijine mediul de afaceri Fara șomaj tehnic, din 15 mai, dar cu o forma de sprijin la care inca se lucreaza acum, pentru mediul de afaceri. E pachetul de masuri pentru care guvernanții anunța ca vor avea toata saptamana viitoare consultari cu sindicatele și patronatele. La nivel național, impunerile care încurajau oamenii să stea mai mult acasă vor fi înlocuite, gradual, cu măsuri active, prin care să repornească economia românească. Experții în piața… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

