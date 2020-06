Stiri pe aceeasi tema

- China a retras solzii de pangolin de pe o lista oficiala de ingrediente aprobate pentru a fi folosite in medicina traditionala, in contextul cresterii protectiei acordate acestui mamifer pe cale de disparitie, informeaza Agerpres, care citeaza site-ul publicatiei britanice The Guardian si agentia DPA.

- Institutul de Virusologie din orasul Wuhan din China, incriminat cu regularitate de Statele Unite, detine trei tulpini vii de coronavirus de liliac, insa niciuna nu corespunde cu tipul de coronavirus care produce boala COVID-19, sustine directoarea sa, Wang Yanyi, potrivit AFP.

- Mai multe unitati de invatamant din provincia chineza Hubei, epicentrul pandemiei, au fost redeschise miercuri dupa patru luni. Niciun caz de infectare nu a mai fost inregistrat aici de 32 de zile, potrivit presei locale.Noul coronavirus a fost detectat in luna decembrie 2019, in Wuhan, capitala…

- Profesorul Virgil Paunescu, directorul OncoGen si seful catedrei de Imunologie de la Universitatea de Medicina din Timisoara, crede ca va aparea un tratament ori un vaccin înainte de a se imuniza populatia natural. Cercetatorii de la centrul OncoGen din Timisoara continua studiile…

- O femeie care lucreaza ca virusolog in Wuhan, China, a facut o descoperire esențiala pentru combaterea noului coronavirus, imediat ce a izbucnit pandemia, dar munca ei ar fi fost impiedicata sa iasa la lumina, de catre autoritațile chineze.

- “Este foarte probabil ca, pe viitor, coronavirusuri de tip SARS sau MERS sa origineze de la lilieci, și este foarte posibil ca acest lucru sa se intample in China” - acesta era avertismentul unor cercetatori in ianuarie 2019.SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, a infectat deja peste 300.000 de…