Fără scene cu bătăi sau nunți, Bollywood-ul reîncepe filmările Fara scene cu batai sau nunți: Bollywoodul va relua de joi filmarile întrerupte de pandemia de COVID-19, dar regulile de igiena și distanțare sociala vor limita splendoarea fabricii de vise a Indiei, relateaza AFP.



Trei dintre asociațiile cinematografice majore ale țarii au ajuns la o înțelegere care va permite reluarea filmarilor, sistate ca urmare a introducerii carantinei în India la finalul lunii martie.



Guvernul autorizase deja reluarea filmarilor în cursul lunii iunie, ca parte a ridicarii restricțiilor impuse în țara pentru a preveni raspândirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca a trecut o zi de la declararea starii de alerta sa nu citesc despre drame ale pacienților non-Covid și in egala masura despre revolta personalului medical cu privire la barierele generate de reglementari care au pus in pericol viata oamenilor in nevoie urgenta de tratament! Pentru unii,…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunța ca Guvernul PNL a decis redeschiderea creșelor, gradinițelor și a after-school-urilor care funcționeaza pe timpul verii. Ea spune ca este foarte important sa fie respectate...

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, a informat CNAS, vineri,…

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, potrivit unui comunicat…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind rectificarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, luand in considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…

- India a început sa foloseasca datele de pe telefonul mobil pentru a urmari și aduce în instanța persoanele care încalca ordinele de izolare la domiciliu, dupa ce mulți cetațeni nu au respectat restricțiile, scrie Financial Times. Zeci de mii de indieni suspectați de expunere la coronavirus…

- Lipsa de echipamente medicale de protectie din India ii obliga pe unii medici sa foloseasca pelerine de ploaie si casti de motocicleta in lupta contra coronavirusului, evidentiind starea precara a sistemului public de sanatate inainte de preconizata crestere a numarului de cazuri de COVID-19 din aceasta…

- Decizia prezentata de premierul Narendra Modi are consecințe mai adanci decat simpla izolare a 1.3 miliarde de oameni. Sute de mii de muncitori saraci, care lucrau in metropolele Delhi și Mumbai, se intorc pe jos in localitațile de unde provin. Aceștia locuiesc in mediul rural și și-au pierdut serviciile.…