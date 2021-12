Stiri pe aceeasi tema

- „Urmeaza sa ne vedem. Am avut o discutie informala pe tema aceasta. Trebuie sa ne vedem foarte serios cu domnul Nicusor Dan. E foarte simplu sa spunem alocam bani. Sa stiti ca Primaria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea sa mute, prin hotararea Consiliului General, pe baza rectificarilor bugetare…

- Nicușor Dan anunța Targ de Craciun in Piața Universitații, dupa doi ani in care bucureștenii nu s-au mai bucurat nici de brad, nici de luminițe. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in masura in care contextul pandemic o va…

- "In aceasta iarna, in conditiile in care criza sanitara ne lasa, Municipalitatea va organiza un targ de Craciun in Piata Universitatii, care nu va costa Municipalitatea nimic. Toate costurile pe care Municipalitatea le plateste o sa fie recuperate din inchirieri. Si suntem in discutii pentru inchirierea…

- Persoanele vaccinate care nu au primit certificatul digital COVID, pentru ca au fost inscrise de alte persoane in sistemul informatic, vor putea suna la un numar de call center disponibil la nivel national, de unde vor putea obtine informatiile necesare pentru remedierea situatiei.Intrebat cum pot sa…

- „O sa avem o diminuare a TVA. De la 1 noimebrie este 1.329 plus 19%, iar din ianuarie scade tva la 5%. Azi e 220 lei cu TVA 19 %. Chiar acum, ora 10, e ședința la Termoenergetica in care se stabilesc noile tarife, iar dupa aceea vor merge la ANRE sa vada daca le aproba. Cert este ca o sa avem doua prețuri…

- „Primaria Capitalei deruleaza in aceasta perioada mai multe actiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile.Persoanele fara adapost vor primi kituri de protectie impotriva COVID-19, constand in masti si dezinfectanti.Totodata, aceste persoane vor avea acces la programele 'Supa comunitara' si 'Dusurile…

- Pentru cetațenii Capitalei este tot mai dificil de realizat ce are mai lung primarul general, Nicușor Dan: moștenirile sau nasul. Am ințeles de la Nicușor Dan, inca de cand și-a preluat mandatul de edil-șef, ca are o grea moștenire de la predecesoarea sa, Gabriela Firea. Acum aflam insa, ca și Nicușor…