Fără restricții pentru turiști în Grecia, pe perioada verii Grecia a anuntat, miercuri, ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor sanitare in spatiile inchise si certificatele COVID-10, vor fi ridicate pe toata durata perioadei turistice estivale, iar autoritatile vor lua in considerare reintroducerea acestora in septembrie, relateaza Reuters. Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Grecia a scazut in ultimele saptamani, fiind inregistrate, marti, 15.000 […] The post Fara restricții pentru turiști in Grecia, pe perioada verii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

