- Iulius Mall Cluj va avea un program special de sarbatorile pascale. Sarbatorile pascale sunt deja foarte aproape, așa ca daca vei fi gazda și ai intrat in ”avalanșa” organizarii unei mese prefecte sau daca te pregatești sa mergi in vizita și ești in cautarea cadourilor, poți face cumparaturi in…

- Inspectoratul Județean de Poliție Dambovița a anunțat ca are efectivele necesare pentru asigurarea și/sau menținerea ordinii și liniștii publice pe toata perioada desfașurarii evenimentelor dedicate sarbatorilor pascale. Polițiștii vor fi Post-ul Polițiștii, pompierii și jandarmii, in dispozitiv pentru…

- Varșolț este cel mai bun exemplu de comuna unde sarbatorile pascale catolice și ortodoxe sunt marcate impreuna, de romani și maghiari. „Noi marcam impreuna sarbatorile pascale catolice și ortodoxe. Suntem vecini, suntem prieteni, traim bine impreuna, avem multe familii mixte, de romani și maghiari.…

- Sarbatorile pascale ne unesc, ne fac mai solidari și mai empatici. Atunci cand daruim bucurie, noi suntem cei care caștiga, deoarece faptele bune ne implinesc și ne aduc mai aproape de adevaratele valori. Iar pentru a depași momentele grele pe care le avem in fața, este la fel de importan

- 4 au spus ca nu stiu sau nu au raspuns Romanii prefera sa stea acasa de sarbatorile pascale Pe 24 aprilie, romanii sarbatoresc Pastele Ortodox. Fata de ultimii 2 ani, aceasta sarbatoare sfanta se va desfasura fara restrictii, ceea ce inseamna vacante, petreceri si orice alte activitati pe care romanii…

- Pasca este, cu siguranța, preparatul vedeta al sarbatorilor pascale. Pe langa friptura de miel, drob, cozonac și sarmale, gospodinele se intrec in a gasi cele mai simple, gustoase și rapid de facut rețete de pasca. Iata cum se prepara pasca fara aluat. De ce ingrediente ai nevoie. Rețeta pasca fara…

