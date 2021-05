Stiri pe aceeasi tema

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Pana cand nu vom avea o scadere suficient de mare a cazurilor de coronavirus, „incat sistemul sanitar sa poata sa faca fața cu brio, nu putem sa vorbim despre o relaxare”, a declarat, duminica, la Antena 3, prefectul Capitalei, Alin Stoica. Prefectul a precizat ca rata de infectare a scazut sub 6, mai…

- Concret, la finele lunii februarie 2021, in judetul nostru erau inregistrate 10.096 de persoane cu handicap grav, potrivit raportului intocmit de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), la o populatie rezidenta de 791.665 de locuitori la data de 1 ianuarie 2020. Sunt cele…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi ofera candidatilor la admiterea 2021 posibilitatea de preinscriere online, incepand cu data de 5 aprilie. Mai multe detalii gasiti in comunicatul atasat.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca au crescut incasarile la principalele taxe si impozite locale, aproape jumatate dintre plati fiind facute online sau prin POS. Potrivit edilului, in evidenta fiscala de la sfarsitul lunii martie in municipiul…

- In municipiul Iași vor fi adoptate masuri suplimentare de verificare a aplicarii in supermarket-uri a masurilor anti-Covid adoptate de Guvern. Primarul Mihai Chirica a subliniat faptul ca, in ultimele patru zile, Iașul are o incidența a cazurilor de Covid-19 intre 3,5 și 3,6 și se depun toate eforturile…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a anunțat, joi seara, la B1 TV , ca indiferent de situația epidemiologica, anul școlar se va incheia, iar examenele de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat se vor ține. Ministrul educației a explicat ca in zonele aflate in carantina se va gasi o modalitate ca examenele…

- Inregistrari incredibile cu un profesor de la Scoala Gimnaziala “Mihai Codreanu” din municipiul Iasi au fost publicate luni. Invațatorul Constantin Șerban a fost surprins in momentul in care ii jigneste pe copii si ii ameninta. Acesta este acuzat de parintii mai multor elevi ca ii terorizeaza constant…