Fără profesori în școlile din Lazio Procesul de invațamant din Lazio și Roma se confrunta, pe langa inerentele probleme legate de pandemie, purtarea maștii, vaccin, și cu un deficit serios de profesori. Deși școlile s-au redeschis de la inceputul saptamanii, nu se fac ore pentru ca nu sunt cadre didactice in școli, care sa le țina. Explicația ar fi ca profesorii fie sunt in carantina, ca urmare a infectarii cu covid, fie nu sunt vaccinați și nu au voie sa se prezinte la locul de munca. Aceștia din urma sunt intr-un procent mult mai mic. Pentru ca vorbim despre zeci de mii de profesori lipsa in Lazio și Roma, care, deci, nu pot fi…

Sursa articol si foto: puterea.ro

