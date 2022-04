Meniu de Paști pentru puținii pacienți care au ramas internați la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț in perioada sarbatorilor. Cu friptura, oua roșii, cozonac pentru cei fara regim, cu carne de pui fiarta și legume, plus fructe pentru cei cu restricții. Porțiile ajung la bolnavi in noile caserole achiziționate, care asigura gramajul corect și infolierea protectiva, dupa cum a dat asigurari managerul spitalului județean, Alexandru Filimon care a facut și o vizita fulger in spital, in Sambata Mare și, dupa cum a declarat, nu a gasit nereguli. „Totul este in regula, pacienții – puțini – sunt…