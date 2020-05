Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera în contextul în care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Presedintele american Donald Trump refuza sa poarte masca de protectie; omologul sau francez, Emmanuel Macron, foloseste un model cu tiv tricolor; Zuzana Caputova, presedinta Slovaciei, asorteaza culorile. Potrivit unui comentariu AFP, pentru liderii mondiali protectia impotriva coronavirusului are…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a trimis telegrame presedintelui american Donald Trump si premierului britanic Boris Johnson in care sugereaza nevoia de a reaprinde cooperarea dintre natiunilor lor din al Doilea Razboi Mondial pentru a rezolva problemele actuale, scrie agentia Reuters vineri,…

- India a ridicat partial interdictia impusa exportului de hidroxiclorochina, un tratament antimalarie potential promitator in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, dupa ce presedintele american Donald Trump, care vede in acest medicament „un dar din cer”, a amenintat cu „represalii”.

- Un american din Phoenix - Arizona a murit, iar sotia lui este in stare critica dupa ce ambii au luat fosfat de clorochina, intr-o incercare de a se autotrata pentru noul coronavirus, a informat CNN. Conform informatiilor aparute in presa americana, in mai putin de 30 de minute de la ingestare, cuplul…

- Donald Trump voia sa linisteasca, sa dea o directie, sa-si demonstreze capacitatea de a conduce, insa, in fata marilor evenimente care se precipita in America si in lume, vorbele sale n-au clarificat nimic, scrie AFP, potrivit news.ro.Mesaje contradictorii, aproximari, neadevaruri - de mai…