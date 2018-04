Joi, Bruno de Carvalho, presedinte al Leilor din 2013, si-a descarcat mania pe retelele de socializare in urma esecului (0-2) suferit la Madrid in turul sferturilor de finala ale Europa League. "In loc sa fim 22 asa cum doream eu, de foarte multe ori am jucat in noua oameni, iar asta se plateste foarte scump", a scris el pe Facebook. "Vad erori grosolane din partea unor internationali si a unor jucatori experimentati, asta nu face decat sa ne ma (...)