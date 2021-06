Stiri pe aceeasi tema

- Canada a inregistrat marti o temperatura record pentru a treia zi consecutiv, mercurul termometrului urcand pana la 49.5 grade Celsius in Lytton, o localitate situata la nord-est de Vancouver, pe fondul valului de caldura din ultimele zile, transmite miercuri AFP. "La ora 16:20, statia Lytton a inregistrat…

- Temperatura in Canada a continuat sa creasca și a atins 49,5 grade Celsius in Lytton, inregistrand un nou record pentru a treia zi consecutiv. Zeci de oameni, majoritatea varstnici, au murit in ultimele doua zile din cauza caldurii.

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

