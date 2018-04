Stiri pe aceeasi tema

- Starețul de la Manastirea Golia a imprumutat 60.000 de euro si i-a pierdut la jocuri de noroc. In urma gestului facut de parintele Vitalie, lacașul de cult va fi executat silit. Un angajat din administratia locala l-a imprumutat pe fostul staret al manastirii Golia cu 60.000 de euro, fata bisericeasca…

- Curtea de Apel Iasi a dispus, ieri dupa-amiaza, condamnarea la o amenda penala de 10.000 de lei a lui Ionut Dumitrascu, zis „Dumi". Devenit cunoscut in Iasi dupa ce procurorii DNA au dezvaluit relatia apropiata pe care acesta o avea cu fostul primar Gheorghe Nichita, Dumitrascu a fost gasit vinovat…

- Cine este martorul „sub acoperire” folosit de DNA Iasi: Marian Vasiliu, fost locotenent al clanului Corduneanu, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru inselaciune si spalare de bani @ 7Est prezinta in exclusivitate referatul prin care DNA incearca sa-l faca scapat pe Vasiliu pentru ca, ajutati de…

- Curtea de Conturi a dat publicitatii raportul activitatii desfasurate in 2017, in judetul Olt totalul prejudiciilor, abaterilor financiar-contabile si al veniturilor suplimentare fiind estimat la peste 30 milioane lei.