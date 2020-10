Fără precedent în marile orașe ale României. Proprietarii nu mai au cui închiria locuințele Pentru ca multe facultați fac cursuri online, cel puțin in primul semestru, unii aleg sa ramana acasa. Din acest motiv, tabloul imobiliar in Cluj-Napoca, București, Iași sau Timișoara arata cu totul altfel decat in anii anteriori, scrie digi24.ro . Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului Pandemia a schimbat inclusiv anul universitar, ceea ce are impact pe piața chiriilor in marile centrele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, care de ani de zile traiesc pe piața chiriilor de pe urma studenților. In fiecare an, lunile septembrie – octombrie, care coincid cu inceperea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

