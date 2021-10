Episcopul de Giurgiu, Preasfințitul Ambrozie, este cercetat pentru afirmațiile facute in slujba de Sfanta Paraschiva, fiind acuzat de ”comiterea infracțiunii de comunicare de informații false”. Este pentru prima data cand un ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane este anchetat pentru ce a spus intr-o predica in biserica. ”Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Calugareni s-au sesizat din oficiu la data de 18.10.2021, cu privire la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false, avand in vedere afirmațiile facute de catre un reprezentant al Episcopiei Giurgiu, in cadrul unei…