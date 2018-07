Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi sa denunte Ungaria la Curtea Europeana de Justitie, legat de refuzul tarii de a respecta legislatia europeana in ceea ce priveste migrantii si solicitantii de azil, relateaza Reuters.

- Judecatoarea poloneza Malgorzata Gersdorf a putut fi vazuta miercuri cum intra in cladirea Curtii Supreme din Varsovia, ignorand astfel noua lege care o forteaza sa se pensioneze din postul sau de presedinta a curtii, scrie Reuters citat de News.ro. „Prezenta mea aici nu este despre politica, sunt aici…

- Comisia Europeana va aduce Polonia in fața Curții Europene de Justiție din cauza reformei judiciare, considerata de Bruxelles o atingere a principiului separarii puterilor in stat, scrie Reuters.

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…