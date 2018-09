Stiri pe aceeasi tema

- Informatia este una cat se poate de serioasa. Tribunalul Militar Cluj a decis in data de 31 iulie 2018 ca 12 ofiteri SRI de la SRI Brasov sa fie urmariti penal pentru constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual si abuz in serviciu.

- Tribunalul Militar Cluj a dispus printr-o sentinta cercetarea penala a 12 ofiteri ai SRI Brasov, acuzati de Paltin Sturdza si Rodica Sturdza de violarea vietii private si violarea corespondentei, in dosarul retrocedarilor ilegale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 13.10 Din pacate, paramedicii au delcarat decesul motociclistului 12.22 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru acordarea primului ajutor unui motociclist ranit. Potrivit prutatorului de cuvant al IUS, plt. major Luiza Danila, acesta a fost gasit de catre un trecator intre…

- Jurnalistul Catalin Tolontan publica o statistica obținuta de catre un judecator, o statistica de la CSM prin care se arata cați judecatori și procurori indeplinesc condițiile de pensie, daca va trece o modificare inițiata de 10 parlamentari PSD la Legea 303/2004.Citește și: Președintele Comisiei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

