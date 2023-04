Deputații coaliției din Comisia juridica au votat in bloc proiectele codurilor penale in forma Guvernului. USR a reclamat incalcarea tuturor procedurilor. Update 17.42: Comisia juridica a adoptat cu majoritate de voturi in bloc și proiectul de lege privind Codul Penal in forma venita de la Guvern fara prag la abuzul in serviciu. Update 17.41: Laura Vicol a supus la vot adoptarea formei venita de la Guvern, care a trecut. Update 17.39: Laura Vicol a supus la vot eliminarea tuturor amendamentelor adoptate de Senat, care a trecut la vot, in vociferarile reprezentanților USR. „Puteți sa țipați cat…