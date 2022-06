Stiri pe aceeasi tema

Conducatorul auto care a provocat accidentul mortal de pe DN 29D, in comuna Stauceni, avea o concentratie alcoolica de 0,20 mg/l in aerul expirat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu.

Politistii din Botosani au deschis un dosar penal in urma accidentului de munca inregistrat, marti, in localitatea Trusesti, soldat cu un mort si un ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

Un tanar de 25 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

Trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier provocat de un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Bolbosi, despre care politistii au descoperit ca nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a

Patru tineri au fost retinuti dupa ce au provocat scandal intr-un bar din localitatea Avrameni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, conform Agerpres.

Un barbat de 91 de ani fara permis de conducere a fost surprins de politisti, in apropierea municipiului Dorohoi, conducand un autoturism cu numar de inmatriculare fals si fara inspectie tehnica periodica, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani,

Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala, dupa ce un elev de la liceul din orasul Flamanzi a ajuns la spital cu arsuri pe partea superioara a corpului, ca urmare a unei incendieri in timpul orelor de curs, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean,