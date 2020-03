Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din Vatra Dornei a ajuns in arestul poliției, dupa ce a fost depistat de polițiști conducand, fara permis și sub influența consumului de alcool, un autoturism.Incidentul s-a derulat in cursul serii de duminica, cand un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului ...

- Vineri seara, putin dupa ora 23.00, politistii care efectuau activitati de supraveghere a traficului rutier au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe raza localitatii Lapusel. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea, motiv pentru care politistii au pornit in…

- Vigilenta unui echipaj de ordine publica din municipiul Radauti a dus la identificarea unui barbat care s-a urcat la volan dupa ce consumase alcool.Incidentul s-a petrecut duminica seara, dupa ce politistii radauteni au observat oprit in fata barului „Laleaua Neagra" din localitate un ...

- Un barbat de 36 de ani, din satul Mihoveni, comuna Scheia, a ajuns in vizorul politistilor, dupa ce s-a urcat la volan fara permis si sub influenta alcoolului.Incidentul s-a petrecut in cursul noptii de duminica spre luni, in jurul orei 02.00, cand o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei ...

- Șeful Postului de Poliție din Cireșu, județul Braila, a fost prins baut la volan, vineri seara, pe o strada din oraș, iar in momentul in care a fost oprit de o patrula de la Poliția Rutiera, inițial, barbatul de 33 de ani a incercat sa fuga, apoi a fost oprit și pus sa sufle in fiola, transmite Mediafax.Incidentul…

- Un individ suspect care a incercat sa atace agenti de politie a fost impuscat mortal in orasul german Stuttgart, dupa un incident rutier, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul de stiri T-online.de si de revista Bild.Incidentul a avut loc in cursul noptii de vineri…

- La data de 20 decembrie a.c, in jurul orei 15.00, o patrula de poliție rutiera din Moinesti, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu au depistat in flagrant un barbat de 57 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta alcoolului. In urma…

- La data de 17 decembrie a.c, in jurul orei 22.00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Stefan cel Mare, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu au depistat in flagrant un barbat de 31 de ani, din comuna Caiuti, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei…