Fără permis din cauza prospectului Majoritatea conducatorilor auto cunosc efectul alcoolului si al drogurilor, insa medicamentele pot afecta și ele capacitatea de a conduce un autovehicul. ”…se impune ca, anterior conducerii unui vehicul, sa fie studiat ambalajul medicamentelor administrate, intrucat in compozitia acestora pot exista anumiti compusi ce determina aparitia de efecte psihoactive si care pot fi depistati cu ajutorul aparatelor drugtest, chiar daca persoana in cauza nu a consumat droguri”, a precizat IGPR, intr-un comunicat. Prin OUG nr. 84/2024 au fost reevaluate mecanismele privind verificarea consumului de bauturi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

