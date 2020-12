Fără permis de conducere, a circulat cu două autoturisme furate Un tanar , banuit ca ar fi sustras doua autoturisme, cu care ar fi circulat fara a avea permis de conducere, a fost reținut de polițiștii din Mureș. La data de 24 decembrie 2020, polițiștii din Sangeorgiu de Padure au fost sesizați cu privire la sustragerea unui autoturism, din aceeași localitate. La aceeași data, polițiștii au identificat, in trafic, un autoturism condus de un tanar, de 19 ani. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

