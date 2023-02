Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera maramureșeni au oprit in trafic, in localitatea Sacel, judetul Maramureș, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman fara permis de conducere. Ieri, 8 februarie 2023, in jurul orei 22.40, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera maramureșeni au oprit in trafic, in localitatea Sacel, judetul Maramureș, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman fara permis de conducere. Miercuri, 8 februarie 2023, in jurul orei 22.40, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Noua moda pe strazile județului Cluj pare sa fie condusul fara permis și sau baut. Polițiștii au efectuat și controale „cascada” in trafic unde au dat amenzi aproximativ 4.000 de euro.

- Sambata, 21 ianuarie 2023, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Hoparta, in timp ce conducea un tractor, pe raza comunei Hoparta, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca tractorul sa…

- PRINȘI… Un numar de 22 de conducatori auto au ramas fara permis de conducere, la sfarșitul saptamanii trecute, in urma controalelor desfașurate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Oamenii legii au acționat pe drumurile publice pentru combaterea nerespectarii,…

- Mai multe cazuri de șoferi care gonesc pe șosele sau nu respecta regulile de criculație au fost semnalate in ultima perioada. Pe drumul Gherla – Cluj, un șofer s-a filmat in direct cand insista sa atinga 200 km/ora. Radarul poliției, ieșit miercuri in drum, a constatat ca viteze de circulație de 90-100…

- Șoferi beți, la volanul autoturismului, prinși de polițiștii din Alba, in prima zi de Craciun. Cea mai mare alcoolemie, 0,59 mg/l Șoferi beți, la volanul autoturismului, prinși de polițiștii din Alba, in prima zi de Craciun. Cea mai mare alcoolemie, 0,59 mg/l La data de 25 decembrie 2022, in jurul orei…

- 18 autovehiculele, identificate cu defecțiuni tehnice de RAR impreuna cu polițiștii din Blaj: Doi șoferi au ramas fara permis 18 autovehiculele, identificate cu defecțiuni tehnice de RAR impreuna cu polițiștii din Blaj: Doi șoferi au ramas fara permis Serviciul Rutier impreuna cu RAR –ul, au organizat…