- GHINION… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Mercedes Benz, care figureaza in bazele de date ca fiind furat. Alerta a fost introdusa de catre autoritațile din…

- TUPEU… Doi cetațeni din Republica Moldova au savarșit grave infracțiuni la regimul juridic al circulației, in dorința de a ieși din Romania prin Vama Albița. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat ca o tanara de 20 de ani, care conducea o mașina puternica,…

- INCERCARE NEREUȘITA… Un barbat cu cetațenie Republica Moldova a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza acum cercetari sub aspectul savarșirii…

- CONTRABANDA DAUNEAZA… Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit la controlul de frontiera, ascunse in bagajele persoanle ale unui șofer de autocar, 4.400 tigarete cu timbru de acciza R. Moldova ce urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania. In ziua de…

- GHINION …Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova, asupra caruia a fost descoperita o carte de identitate romaneasca falsa. Barbatul a declarat ca a procurat cartea de identitate descoperita la controlul…

- CULMEA NEȘTIINȚEI?… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie R. Moldova care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. In data de 19…

- STOP! …Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontirei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova care a fost depistat, in trafic, tractand o remorca neinmatriculata, fara sa aiba permis de conducere valabil. In data de 19 aprilie a.c, in…

- TUPEU…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui cetațean din R. Moldova care a prezentat cu mult tupeu, la controlul de frontiera, documente false pentru autovehiculul pe care il conducea. Astfel in data de 19 aprilie a.c., in jurul…