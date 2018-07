Stiri pe aceeasi tema

- Actorii din Timișoara schimba scena cu strada. Ei se adauga distribuției piesei „Fara Penali in funcții publice” și, timp de trei zile, vor strange semnaturi pentru aceasta campanie. The post Actorii din Timișoara aduna semnaturi #FaraPenali appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Ministrul Culturii, în dificultate. Întrebat ce parere are despre protestul actorilor și faptul ca s-au alaturat campaniei &"Fara penali&", George Ivașcu și-a gasit cu greu cuvintele și a repetat ce i-a suflat președintele

- Oana Pellea, Marius Manole, Maria Obretin, Florin Calinescu și Nicoleta Lefter, vor fi prezenți in fiecare zi, in perioada 18-25 iulie, in Piața Universitații pentru a strange semnaturi in sprijinul inițiativei cetațenești #FaraPenali. Ei iși așteapta și alți colegi sa li se alature. Actorii vor fi…

- Primarul Constanței, Decebal Fagadau, spune ca va începe o ancheta dupa ce o parte din scena pe care s-a desfașurat Festivalul Mamaia Copiilor a cedat, sub greutatea copiilor, dar nimeni nu a fost ranit.

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a semnat contractul de furnizare a celor 104 autobuze urbane cu societatea Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S, castigatoarea licitatiei internationale, in cadrul proiectului Smart Transport Public Constanta.

- Stimați cetațeni,Inițiativa civica „Fara Penali in funcții publice” are nevoie de implicarea noastra. Tine de noi sa schimbam ceva in Post-ul USR Dambovita nu renunța la strangerea de semnaturi: call to action #farapenali! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul organizatiei municipale a PSD Constanta si primarul municipiului, Decebal Fagadau, spune ca dezaproba postarea prin care se acrediteaza ideea ca huiduielile auzite luni seara pe Arena Nationala au vizat-o pe Simona Halep si spune ca performanta sportivei nu trebuie "murdarita" de lupta politica…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a declarat, miercuri, ca „dezaproba total” postarea distribuita de mai multe organizatii PSD din tara, potrivit carora Simona Halep ar fi fost huiduita pe stadionul Arena Nationala. Acesta i-a cerut scuze sportivei, transmite corespondentul MEDIAFAX.