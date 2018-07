Fără Penali în funcţii publice. USR, caravană pentru strângerea semnăturilor "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate romaneasca a inceput, a preluat acest mesaj si acest mesaj este mai mult decat cele doua cuvinte: fara penali. Este un mesaj pe care Romania decenta il transmite actualei clase politice, este un mesaj impotriva incompetentei, este un mesaj impotriva incercarii de a legaliza furtul din bani publici,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- USR pleaca cu caravana ”Fara penali in funcții publice”, autocarele urmand sa plece miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti. In 12 județe nu s-a strans numarul minim de semnaturi, iar campania „Fara Penali in functii publice” a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi, din…

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- Program de 10 ore pe zi! Așa va funcționa Serviciul pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple din Arad, pana la sfarșitul lunii august. Masura a fost anunțata sambata, 28 iulie, de catre șesul Direcției Generale de Pașapoarte – comisar-șef de poliție Mirel Toanca. „Pentru a veni in sprijinul cetațenilor…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Cluj, Sibiu, Timis si Ilfov, in timp ce in Bacau, Giurgiu, Vrancea, Caras-Severin, Salaj, Covasna si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- Un bebelus de 11 luni din judetul Borosani a murit din cauza rujeolei, acesta fiind cel de-al 57-lea deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, au anuntat, vineri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor…

- Zilele trecute, Biroul National de Statistica din Marea Britanie anunta ca numarul romanilor care traiesc in aceasta tara a crescut cu 25% in 2017, fata de anul precedent, ajungand la 411.000 de persoane. Rutele emigranților romani s-au schimbat in ultimii 10 ani, spun specialiștii. Cele mai recente…