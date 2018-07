Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al orasului Pucioasa, Constantin Ana, a semnat duminica initiativa USR de schimbare a Constitutiei numita „Fara penali in functii publice”, declarand, totodata, ca „normalitatea nu este niciodata periculoasa”. Constantin Ana este primar la primul mandat si presedinte al PSD Pucioasa.

- Primarul PSD din orasul Pucioasa, judetul Dambovita, a semnat petitia USR pentru modificarea Constitutiei "Fara penali in functii publice". "Organizatia Dambovita este o organizatie libera. Ceea ce se intampla la nivelul partidului ma depaseste. Imi doresc o Romanie curata si pentru asta am luptat.…

- Primarul orasului Pucioasa, Constantin Ana, a semnat, duminica, initiativa „Fara penali”. Edilul a spus ca a semnat documentul fara nicio retinere si fara nicio emotie ca gestul sau o sa fie sanctionat politic de superiorii sai. Ba mai mult, i-a indemnat si pe alti colegi de partid sa faca acelasi lucru.

- Cantaretii Smiley si Adi Despot se numara printre artistii care au decis sa sustina initiativa „Fara penali in functii publice“. Cei doi au fost fotografiati recent in timp ce isi treceau numele pe liste. De asemenea, Tudor Chirila a anuntat ca a semnat si si-a indemnat fanii sa faca acelasi lucru.

- Fostul premier Dacian Ciolos a semnat luni, in Piata Univeristatii din Capitala, initiativa cetateneasca a USR „Fara penali in functii publice". Ciolos a afirmat ca „suna aproape curios sa spui intr-o tara europeana ca trebuie sa semnezi o petitie ca sa ceri oameni cinstiti in functii publice", sustinand…

- Remus, un tanar emigrant din Pucioasa, a fost sufletul actiunii de strangere de semnaturi pentru initiativa publica „Fara penali in Post-ul Din Copenhaga la Pucioasa, pentru initiativa „Fara penali in funcții publice” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- USR Dambovita demareaza o campaniei, in teritoriu, pentru strangerea de senaturi in favoarea initiativei publice „Fara penali in funcții publice”. Post-ul Duminica, 13 mai, la Pucioasa, USR strange semnaturi pentru initiativa publica „Fara penali in funcții publice”. Vezi detalii apare prima data…

- "Am semnat pentru aceasta inițiativa a USR deoarece promoveaza o normalitate și pentru ca este in perfect acord cu valorile pe care Forumul Democrat al Germanilor din Romania le susține prin platforma sa cu privire la ținuta morala a celor care ajung in funcții publice. Read More...