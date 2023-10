Propunerea legislativa „2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa miercuri la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Traficantii de droguri de mare risc nu vor mai putea scapa de inchisoare, potrivit initiatorilor. ”Propunerea legislativa ”2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa astazi la […] The post Fara pedepse cu suspendare pentru traficanții de droguri. Legea „2 Mai”, depusa la Camera Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .