- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu se pune problema retragerii echipelor de salvatori romani din Turcia, care sunt protejate de fortele de ordine la unele dintre misiunile pe care le executa.

- Șeful Națiunilor Unite(ONU) pentru asistența, Martin Griffiths, a descris sambata (11 februarie) cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept „cel mai grav eveniment din 100 de ani in aceasta regiune”, potrivit Reuters. Griffiths a mers prin zone aglomerate cu ruine și…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca echipele de interventie din Romania care au plecat in Turcia vor ramane sa lucreze pana se va decide ca nu mai este nevoie, adaugand: "Da, credem in miracole" pentru salvarea celor prinsi sub daramaturi. Raed Arafat a…

- Raed Arafat afirma ca, in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului. El a precizat ca fiecare judet detine doua containere cu echipamente si echipaje specializate. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta ( DSU ), Raed Arafat, afirma ca, in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, explica faptul ca interventiile pentru salvarea oamenilor ramasi in viata sub daramaturile cladirilor prabusite in urma cutremurelor din Turcia pot dura mai multe ore pentru ca trebuie facute dupa o anumita tehnica. ”Pentru baiatul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a discutat marți cu Robert Kaufman de la Crucea Rosie Americana si cu directorul general al Crucii Rosii Romane, Ioan Silviu Lefter despre gasirea unor solutii comune.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…