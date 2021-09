Fără pălincă atestată în Sălaj! Nu, nu este o gluma! Salajul, „patria” palincii, a ramas fara palinca atestata ca produs tradițional, cel puțin asta spun oficialii Direcției pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala Salaj. Producția de prune a fost una semnificativa in acest an, in mai multe zone din județ. Iulian este un localnic din Crasna și spune ca „avem foarte multe prune in acest an. Nu peste tot s-au facut. Depinde de zona, de cum a fost vremea. Unii au avut tone de prune, iar multe sunt de vanzare mai ales in zona Cizer-Pria”. Directorul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

