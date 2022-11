Fără păcănele lângă școli, grădinițe sau parcuri Și fara case de pariuri. Sau casinouri. Fiecare copil merita o școala fara pacanele in apropiere. Și un parc care sa nu fie inconjurat de case de pariuri. Nu e normal nici sa le avem ca „aura” in jurul bisericilor. Minimum 300 de metri fața de aceste locuri trebuie sa avem zone curate, de protecție pentru copii. Asta am propus prin proiectul de lege pe care l-am inițiat impreuna cu Filip Havarneanu, deputat USR in Comisia de Invațamant. Asta este prima etapa dintr-un plan amplu de masuri de protecție pe care il pregatim. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Invațamant din Camera Deputaților a dat astazi raport favorabil, cu unanimitate, modificarilor aduse Legii privind Programul pentru Școli al Romaniei (Lapte și Corn), singurul program de alimentație școlara cu acoperire naționala.

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, vrea suprafețe mai mari pentru construirea locuințelor și spațiu suficient pentru gradinițe, școli și parcuri in Ilfov. Astfel, toți arhitecții din județ au luat parte la o ședința pentru a gasi soluții pentru dezvoltarea urbana. “Am chemat…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, vrea suprafețe mai mari pentru construirea locuințelor și spațiu suficient pentru gradinițe, școli și parcuri in Ilfov. Astfel, toți arhitecții din județ au luat parte la o ședința pentru a gasi soluții pentru dezvoltarea urbana. “Am chemat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, un act normativ care vizeaza completarea Legii educatiei si prevede ca unitatile de invatamant vor putea organiza grupe de acomodare pentru prescolarii si elevii care nu au fost inscrisi pentru o perioada de doi ani in sistemul de invatamant din Romania.Potrivit…

- Ieri, 21 septembrie 2022, a avut loc la sediul Primariei Carei o ședința cu toți directorii de școli și gradinițe dar nu numai. Grupul de redactori angajați pe diferite posturi la Primaria Carei a avut nevoie de mai mult de 24 de ore pentru a redacta un comunicat despre deciziile adoptate ca urmare…

- 20 de școli și gradinițe din Alba, sancționate cu avertisment de inspectorii DSP. Ce deficiențe au fost descoperite 20 de școli și gradinițe din Alba, sancționate cu avertisment de inspectorii DSP. Ce deficiențe au fost descoperite Douazeci de unitați de invațamant din județul Alba au fost sancționate…

- Un numar de 21 de unitati de invatamant din mai multe localitati rurale din judetul Covasna vor functiona in acest an scolar fara autorizatie sanitara, deoarece nu au apa potabila, a anuntat miercuri conducerea Inspectoratului Scolar. Seful institutiei, Kiss Imre, a precizat, in cadrul unei conferinte…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca exista „o stare prin care inceperea anului de invatamant” ia prin surprindere autoritatile, adaugand ca sunt inca scoli cu toaleta in curte si a solicitat un plan pentru solutionarea acestei probleme in urmatorii doi ani. „Exista, din pacate, o stare prin…