Inițiativa USR PNL „Fara pacanele langa școli” a fost adoptata de Senat cu 97 de voturi „pentru” și unul „impotriva”. „Este o tema despre care foarte mulți vorbesc in spațiul public, dar puțini se straduiesc sa și puna și in scris idei care sa fie foarte bune pentru generația tinerilor dependenți intr-o anumita masura de aceste jocuri de noroc, o dependența cauzata de necunoaștere, de publicitatea agresiva de pe TV și din online, o dependența gernerata de proximitatea acestor pacanele și jocuri de noroc de școli, locuri de joaca. Acesta este motivul pentru care astazi (luni – n.r.) in comisia…