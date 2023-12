Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, "nu se poate multumi cu o victorie teritoriala limitata" si "a decis sa continue razboiul pana la victoria finala", a declarat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului The Guardian, noteaza Mediafax.Josep Borrell a avertizat ca…

- In timp ce trupele lui Vladimir Putin invadau Ucraina, in februarie anul trecut, crestea alarma specialistilor in legatura cu un proiect nuclear emblematic al Kremlinului dezvoltat la Astravet, in Belarusul vecin, la mica distanta de granita cu Uniunea Europeana, scrie Bloomberg. Inginerii de la compania…

- „Moldova a fost cea mai saraca țara din Europa, acum e Ucraina. Vrea ca Germania sa cumpere gaz la preț cu 30% mai scump, poftim, daca are bani in plus”, a spus președintele rus Vladimir Putin in cadrul unei conferințe de presa. Totodata, Putin a declarat ca prezența Republicii Moldova in spațiul CSI…

- Micuțul stat de langa Ucraina e urmatorul in meniul KremlinuluiInca mai credeți ca ambițiile teritoriale ale lui Vladimir Putin se opresc la Ucraina? Ia ascultați-l pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care saptamana trecuta a amenințat micuța Moldova la conferința anuala a Organizației pentru…

- Aliații Ucrainei trebuie sa ramana fermi in susținerea Kievului sau risca sa incurajeze forțele populiste din intreaga Europa cu o victorie a președintelui rus Vladimir Putin, a declarat premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru Bloomberg.Marcel Ciolacu a declarat ca guvernul sau…

- Intr-o declarație publica, șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a exprimat sprijinul sau fața de Palestina și a indemnat comunitatea mondiala sa ia o decizie justa cu privire la situația actuala din regiune. Kadirov a subliniat ca, daca este necesar, unitațile cecene sunt gata sa acționeze ca forțe de menținere…

- Rusia urmareste in conflictul din Ucraina sa „construiasca o noua lume” lipsita de „hegemonia” occidentala, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca si-a pierdut simtul masurii si al realitatii refuzand cu o atitudine „aroganta” orice compromis, consemneaza agentiile…

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…