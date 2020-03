Fără număr - Cinci arestări după o bătaie pe dedicații în Dâmbovița Politistii au retinut, duminica, pentru 24 de ore, cinci barbati care s-au luat la bataie din cauza unor dedicatii intr-un local din Targoviste, doua persoane avand nevoie de ingrijiri medicale in urma scandalului, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in noaptea de 29 februarie spre 1 martie, in timp ce se aflau in incinta unui local din Targoviste, intre banuiti a avut loc un conflict verbal spontan, pe fondul unor dedicatii muzicale. Ulterior, acestia au iesit din restaurant si s-au agresat reciproc. Doi dintre ei au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

