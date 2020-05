Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat, duminica, la Național TV, caelevii cu medie sub 5 pe semestrul I pot sa-și anuleze notele slabe prin simpla activitate din aceasta perioada.Monica Anisie a dezvaluit ca ”am prevazut toate situațiile in așa fel incat sa se incheie media pe semestrul al II-lea…

- Anul coronavirusului se transforma, in educație, in anul fara nici un corigent sau repetent. Ministrul Educației anunța o masura fara precedent: elevii cu medie sub 5 pe semestrul I pot sa-și anuleze notele slabe prin simpla activitate din aceasta perioada, la care profesorii au oricum nevoie de acordul…

- Examenul de bacalaureat se va susține diferit anul acesta, așa cum a explicat și ministrul Educației, Monica Anisie. Elevii aflați in clasele a VII-a și a XII-a vor participa la examene urmand o procedura speciala și respectand un set de masuri de protecție. Mai mult decat atat, anul acesta Bacalaureatul…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca elevii din anii terminali vor putea reveni in unitatile de invatamant pe data de 2 iunie, doar pentru doua saptamani, fiind permis accesul pentru maximum zece elevi in sala de clasa. ‘In ceea ce priveste reluarea activitatilor in cadrul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca sunt luate in considerare mai multe scenarii pentru redeschiderea școlilor, acest lucru urmand sa se intample doar cand vor fi luate toate masurile pentru a fi asigurata siguranța elevilor. Exista doua scenarii: unul conform caruia anul școlar ar urma…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a venit cu noi precizarilegate de anul școlar, dar și de modul in care vor fi susținute examenelenaționale. Anisie a spus ca daca situația legata de coronavirus nu va degenera,elevii vor susține examenele in luna iulie.”Examenle se dau din materialele predate pana…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, ca este exclus ca elevii sa repete anul din cauza pandemiei de coronavirus. „Scenariul acesta al inghețarii anului școlar nu este luat in calcul”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, pentru edupedu.ro. Anunțul vine dupa ce vicepremierul…