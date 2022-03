Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- Forul european de handbal (EHF) a decis, vineri, ca echipele din Rusia si Belarus sa nu isi mai dispute meciurile din competitiile internationale, astfel ca CSM Bucuresti merge direct in sferturile Ligii Campionilor la feminin, iar Minaur Baia Mare in semifinalele European Cup la masculin, potrivit…

- Forul european de handbal (EHF) a decis, vineri, ca echipele din Rusia si Belarus sa nu isi mai dispute meciurile din competitiile care se desfașoara sub egida sa, astfel ca CSM Bucuresti merge direct in sferturile Ligii Campionilor la feminin, iar Minaur Baia Mare in semifinalele European Cup la masculin.

- CS Minaur Baia Mare va intalni formația rusa HC Victor (primul meci fiind in deplasare) in sferturile de finala ale EHF European Cup la handbal masculin, conform tragerii la sorți de marți, 22 februarie, efectuata la sediul Federației Europene de Handbal (EHF) de la Viena. „Sferturile" sunt programate…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare o va avea ca adversara pe HC Victor Stavropol (Rusia), in sferturile de finala ale EHF European Cup, s-a decis la tragerea la sorti efectuata, marti, 22 februarie, la sediul EHF de la Viena. Baimarenii vor sustine prima mansa in deplasare, pe 26/27 martie,…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 12 februarie, pe teren propriu, formația PAOK Salonic, scor 32-21, in manșa tur din 16-imile EHF European Cup la handbal masculin. Echipa baimareana a condus autoritar meciul și are prima șansa de calificare in urmatoarea etapa a cupei europene. Returul va avea…

- Sambata, 12 februarie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și AC PAOK Salonic, joc din cadrul primei manșe a optimilor de finala din EHF European Cup. Partida va fi arbitrata de bulgarii Svetoslav Yovchev și Zvezdelin Yovchev, in timp ce…

- Potaissa a disputat in devans doua partide de campionat, castigandu le pe amandoua si urcand provizoriu pe locul intai in clasament. Fostul lider, HCDS, a coborat pe pozitia secunda, dar, daca invinge echipa din Turda, revine in fruntea ierarhiei. Partida de luni de la Constanta este prima a HCDS dintr…