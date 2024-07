Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul Kerala din sudul Indiei a ramas blocat intr-un lift de spital timp de 42 de ore, fara mancare sau apa. Acesta a povestit experiența sa pentru BBC și a spus ca s-a temut ca va muri acolo.

- Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a inceput miercuri o vizita oficiala in Austria, prima a unui sef al guvernului indian dupa 41 de ani in aceasta tara neutra si membra a Uniunii Europene, transmite EFE.

- Ploile torentiale au inundat luni drumuri si linii de cale ferata din capitala financiara a Indiei, Mumbai, perturband curse aeriene si fortand inchiderea scolilor si a facultatilor, in timp ce in alte regiuni raurile revarsate au afectat peste 2 milioane de persoane, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Saracia și lipsa alimentelor aproape ca au dus la o tragedie intr-o familie din județul Botoșani. Cinci copii și un adult au fost transportați de urgența la spital dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci otravitoare culese din padure.Deși starea lor este stabila acum, medicii avertizeaza populația sa…

- Roberto Baggio (57 de ani), legendarul mijlocaș ofensiv al Italiei, a fost victima unui jaf violent alaturi de familia sa, joi seara, in timp ce urmarea partida de la Campionatul European dintre Italia și Spania, caștigata de iberici, scor 0-1. Cel puțin 5 persoane inarmate au patruns in vila lui Baggio.…

- Sase bebelusi au murit intr-un incendiu care a devastat un spital de copii din New Delhi, a anuntat duminica politia din capitala Indiei. Doisprezece nou-nascuti au fost scosi din spital in timpul incendiului, dar sase dintre ei erau deja morti cind au fost luati in grija de medici, a declarat ofiterul…

- Un accident tragic pe autostrada A9, in apropiere de Fino Mornasco, provincia italiana Como din Lombardia, a dus la decesul unui baiat moldovean de 11 ani, Maxim Peșterau. Maxim locuia cu familia sa in Ehnghien, Belgia. Accidentul s-a produs vineri dimineața, iar dupa aproape cinci zile de agonie, copilul…

- Inca o tragedie a provocat o durere greu de imaginat in sufletul unei familii din București. Fabian s-a stins din viața la o varsta frageda, dupa o lunga lupta cu cancerul. Familia lui ete impietrita de durere, dupa un an intreg in care tot ce au sperat a fost sa se vindece de boala crunta. Veștile…