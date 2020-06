Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intrebat despre urmatoarea etapa de relaxare care ar fi urmat sa includa și posibila deschidere a restaurantelor, ar putea fi amanata din cauza evoluției pandemiei de coronavirus. „S-a vazut clar ca in foarte multe locuri nu sunt respectate regulile și exista…

- „Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile statului, de la MAI, cu Politie, Jandarmerie pana la Ministerul Sanatații, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, ANSVSA, pentru analiza planului de masuri pentru respectarea regulilor. Vom discuta despre noile masuri de la 1 iulie. (...)…

- Evoluția cazurilor in ultimele 10 zile ne face sa fim precauți in masuri ulterioare de relaxare Sursa articolului: Ludovic Orban: Mobilizare la maximum pentru 1 iulie! Evoluția cazurilor ne face sa fim precauți in masuri ulterioare de relaxare Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ziarul Unirea De la 1 iulie, NU vor exista masuri de relaxare de la 1 iulie. Ludovic Orban: Evoluția cazurilor ne face sa fim foarte precauți Ludovic Orban a declarat luni, intrebat despre urmatoarea etapa de relaxare care ar fi urmat sa includa și posibila deschidere a restaurantelor, ar putea fi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intrebat despre urmatoarea etapa de relaxare care ar fi urmat sa includa si posibila deschidere a restaurantelor, ca aceasta ar putea fi amanata din cauza evolutiei pandemiei de coronavirus. „Evolutia in ultimele 10 zile e o evolutie care ne face sa fim foarte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intrebat despre urmatoarea etapa de relaxare care ar fi urmat sa includa și posibila deschidere a restaurantelor, ar putea fi amanata din cauza evoluției pandemiei.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul a aprobat o noua serie de masuri de relaxare, care vor fi aplicate incepand cu 15 iunie. Vor fi permise grupuri de șase persoane, in loc de trei, se redeschid mall-urile și piscinele exterioare, iar romanii care se intorc din anumite țari nu vor mai sta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca de la 1 iunie s-ar putea redeschide terasele si ar putea fi reluate spectacolele in aer liber. "S-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului. Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie…