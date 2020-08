Fără maşini în Puerta del Sol, kilometrul 0 al Capitalei Spaniei Toate strazile care se întâlnesc în Puerta del Sol, kilometrul 0 al Madridului, au fost tranformate în zone pietonale, în cadrul unei acțțiuni care urmarește reducerea poluarii în oraș, potrivit Mediafax. Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, a inaugurat, joi, noua zona pietonala din centrul orasului. Puerta del Sol, kilometrul 0 al capitalei, este acum o zona libera de masini, iar autoritatile au decis sa extinda cu 5000 de metri patrati suprafața pietonala existenta. Edilii madrileni au profitat de faptul ca pandemia a golit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate strazile care se intalnesc in Puerta del Sol, kilometrul 0 al Madridului, au fost tranformate in zone pietonale, in cadrul unei acțțiuni care urmarește reducerea poluarii in oraș, anunța MEDIAFAX.Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, a inaugurat, joi, noua zona pietonala din…

- In aceasta vara atipica, experiențele in aer liber, timpul petrecut cu prietenii sau familia și „dozele de natura” sunt sursele de energie pozitiva și recreere. Iulius Gardens reprezinta principala destinație atunci cand este vorba de a trai experiențe culturale sau gastronomice inedite, momente demne…

- Imaginile cu un politist german care preseaza cu genunchiul capul unui tanar in timpul unei arestari au determinat lansarea unei anchete oficiale privind acest incident, a anuntat duminica politia locala, dupa ce inregistrarea video postata pe social media a provocat reactii de condamnare vehemente,…

- Apple este investigata de autoritatile de reglementare a concurentei din Uniunea Europeana in legatura cu App Store si sistemul de plati mobile Apple Pay, transmite Reuters. Comisia Europeana a anuntat ca investigatia sa va analiza conditiile Apple care obliga dezvoltatorii de aplicatii sa…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Nordfriedhof din Munchen. Un autoturism…

- Parlamentul Bulgariei a aprobat, miercuri, planul Guvernului de a reduce taxa pe valoarea adaugata pentru produsele alimentare furnizate de restaurante și serviciile de catering la 9% de la 20%, din iulie, pentru a ajuta industria lovita puternic de criza coronavirusului, anunța Reuters. Reducerea…

- Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus,…

- Bulgaria reduce TVA pentru restaurante, servicii de catering și carți, de la 20% la 9% Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui…