Academia americana de film nu obliga participanții la Gala premiilor Oscar 2021 sa poarte masca in timpul filmarilor, scrie Variety. Vestea a fost anunțata in timpul unei intalniri pe Zoom pe care au avut-o reprezentanții Academiei americane de film cu nominalizații și publiciștii. Pentru ca ceremonia, care va avea loc la Union Station din Los Angeles si Dolby Theatre, este tratata ca o productie de televiziune si film, celor care apar in fata camerei nu le este cerut sa poarte masca, a explicat un reprezentant al Academiei. Gala premiilor Oscar 2021 va avea loc pe 25 aprilie și va fi transmisa…