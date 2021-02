Fără mască la orele de sport. Ce a declarat Ministrul Educației Ministerul Educației propune ca elevii sa nu poarte masca in timpul orelor de sport din cadrul unitaților de invațamant, adoptand modelul Luxemburg. „Informarea este oficiala, venita de la reprezentantii de la Bruxelles, cu date din surse deschise. Spre exemplu, precum in Luxemburg, portul maștii este obligatoriu, dar de la vestiar pana la locul in care se deruleaza ora de educatie fizica, nu si in timpul orelor de educatie fizica”, a explicat Sorin Cimpeanu, ministrul educației. Acesta analizeaza adoptarea variantei practicate de Luxemburg, o decizie finala urmand sa fie luata in urma discutiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat ca se discuta renunțarea la masca a elevilor in timpul orelor de educație fizica, deoarece profesorii de sport se plang ca nu pot face orele de sport cu copii in timp ce poarta masca pe fața. Oficialii analizeaza situația și compara situația cu practicile…

- Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu.

- UPDATE – Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie…

- Exista șanse sa se renunțe la masca in timpul orelor de sport și in Romania. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca urmeaza discuții pe aceasta tema, iar masca ar putea fi purtata exclusiv din vestiar pana la locul orei de educație fizica. In condițiile in care profesorii de sport se plang ca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca peste 8000 de elevi și 1200 de cadre didactice au prezentat deja adeverințe medicale dupa prima zi de școala, ceea ce inseamna ca procesul de invațamant va continua pentru ei in sistem online. Sorin Cimpeanu este convins ca acest numar va crește,…

- Ministerul Educației anunta ca elevii care participa la cursuri in scenariul verde vor purta masca de protectie inclusiv la orele de educatie fizica, explicand ca aceasta este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. Ordinul de ministru pe care ministrul Sorin Cimpeanu l-a dat cu privire…

- Intrebat la Realitatea Plus cum pot alerga copiii cu masca la orele de sport, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca aceasta a fost solicitarea specialiștilor din domeniul sanatații. In ordinul comun de ministru , semnat alaturi de Vlad Voiculescu, nu este specificat concret acest lucru.…

- Decizia finala referitoare la redeschdierea școlilor din 8 februarie urmeaza sa fie luata marți. Intrebat luni seara daca elevii vor renevi fizic la cursuri de saptamana viitoare, ministrul Sanatații a spus ca evita sa se pronunțe „Nu pot sa ma pronunț in momentul asta. O sa evit sa ma pronunț. Intrebați-ma…