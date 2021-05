Fără mască în interior pentru persoanele vaccinate? Unul din posibilele subiecte discutate la ședința de Guvern Unde se va purta masca de protecție dar, mai exact, cine o va purta, se anunța astazi in ședința de Guvern. Fara masca la birou, insa cel mai important subiect posibil discutat este renunțarea la masca in spațiile inchise pentru persoanele vaccinate impotriva COVID. Sa fie aceasta o discriminare? Știre in curs de actualizare The post Fara masca in interior pentru persoanele vaccinate? Unul din posibilele subiecte discutate la ședința de Guvern appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate ar putea renunta la purtatul mastii de protectie in spatiile inchise, ar fi una dintre variantele discutate de Guvern in sedinta de joi in timpul careia vor fi discutate noile relaxari din 1 iunie.

- Persoanele vaccinate ar putea renunța la purtatul maștii de protecție in spațiile inchise, este una dintre variantele discutate de Guvern in ședința care incepe la ora 17.00 și in timpul careia vor fi discutate relaxarile ce incep din 1 iunie. Persoanele vaccinate ar putea renunța la purtatul…

- Masca de protecție nu va mai fi obligatorie pentru persoanele vaccinate, in spatiile inchise, potrivit informațiilor Digi24. In aceasta dupa amiaza este programata o ședința a CNSU, urmata de o sedinta de guvern, in care ar urma sa fie luata aceasta decizie.

- Vicepremierul Dan Barna spune ca festivalurile ar putea avea loc in Romania cu un numar mare de persoane chiar de la 1 iunie, cu condiția ca acestea sa fie vaccinate anti-COVID-19. Barna a facut referiri cu privire la relaxarile posibile ce vor avea loc de la 1 iunie. „Da, vine cu inca niste relaxari…

- Joe Biden a anunțat momentul mult așteptat de americani: renunțarea la masca de protecție pentru persoanele vaccinate. Potrivit noilor recomandari ale oficialilor din sanatate, americanii care au primit ambele doze de vaccin nu mai trebuie sa poarte masca nici afara, nici in interior. Singurele excepții…

- Americanii vaccinati impotriva COVID-19 nu mai trebuie sa poarte masti in interior, au declarat joi autoritatile sanitare, renuntand partial la unul din simbolurile pandemiei, care a fost recomandat pentru prima data sa fie purtat de toata lumea din Statele Unite cu peste un an

- Noi propuneri de relaxare vin din partea Ministerului Economiei. Acestea constau in posibilitatea participarii la evenimente private a persoanelor vaccinate sau testate anti-COVID și renunțarea la purtarea maștii in aer liber in zonele cu grad ridicat de vaccinare. Printre masurile propuse se numara…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca renuntarea la purtarea mastii de protectie intr-un birou in cazul in care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID s-ar putea aplica de la 1 iunie, informeaza Agerpres. Premierul Florin Citu a declarat ca a propus comitetului interministerial renuntarea la purtarea…