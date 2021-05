Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi seara, la Digi24, ca petrecerile de noapte sunt interzise, chiar daca restricțiile de circulație pe timp de noapte sunt ridicate. Prim-ministrul a precizat ca ridicarea restricțiilor de noapte nu inseamna ca se va da unda verde petrecerilor private. „Daca am libertatea…

Știre in curs de actualizare.

- Masurile de relaxare vor fi aplicate in doua etape: de la 1 Iunie și de la 1 August, a declarat premierul Florin Cițu care se afla azi la Constanța. La inceputul lunii iunie va fi eliminata masura portului maștii de protecție pe plaja. „Cred ca pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului…

- Aproape 100 de milioane de americani au voie sa renunțe la masca sanitara in aer liber, au anunțat autoritațile sanitare din Statele Unite, referindu-se la persoanele care s-au imunizat complet impotriva Covid-19. Excepțiile se aplica doar in cazul concertelor și a locurilor foarte aglomerate. “Daca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, dupa acuzațiile lui Vlad Voiculescu privind datele eronate din pandemie, ca lucrurile trebuie clarificate și i-a cerut vicepremierului Dan Barna sa spuna daca știa despre aceste lucruri și ce masuri a dispus. „Lucrurile trebuie clarificate. Eu ii cer public…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…