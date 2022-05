Fără mască de protecție în avion începând de luni Incepand de luni, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa, a anunțat, miercuri, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, citata de Reuters. „De saptamana viitoare, maștile de protecție nu vor mai fi obligatorii […] The post Fara masca de protecție in avion incepand de luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "De saptamana viitoare, maștile de protecție nu vor mai fi obligatorii pe durata zborurilor, pentru a ne alinia, in linii mari, la cerințele autoritaților naționale din Europa pentru transportul public", a declarat directorul executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației, Patrick…

- Incepand de luni, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa, au anunțat, miercuri, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, transmite Reuters. “De saptamana viitoare,…

- Italia a relaxat din nou restricțiile sanitare, dupa prima etapa inceputa pe 1 aprilie, cand a ieșit din starea de urgența. Turiștii care ajung in Peninsula nu mai au nevoie de certificatul sanitar și vor purta masca de protecție doar in mijloacele de transport in comun și in unele spații inchise. Incepand…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, potrivit datelor din industrie, citate de Reuters. Numarul de vehicule noi inmatriculate in…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut pentru prima data in Europa dupa doua decenii, ca urmare a intarzierii sau a lipsei de diagnosticare, determinate de blocarea serviciilor sanitare din cauza pandemiei de coronavirus, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Incidenta noilor cazuri de COVID-19 in ultimele 14 zile a crescut din nou in Europa, dupa mai multe saptamani de scadere sustinuta, anunța Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor.

- O analiza aprofundata ale unor cazuri de pacienți spitalizați cu probe Covid secvențiate, sintetizata de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, a aratat ca numarul celor nevaccinați era aproape identic cu al celor vaccinați cu doua doze. In fapt, studiul a relevat ca vaccinurile au fost…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, in acest moment, masca de protectie ar putea fi chiar mai eficienta decat vaccinarea, avand in vedere raspandirea larga pe care o are virusul in acest al cincilea val al pandemiei. Rafila afirma ca va continua sa poarte masca de protectie si in spatii…