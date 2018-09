Stiri pe aceeasi tema

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta în pozitia de arbitru într-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Social-democratii suedezi, care au dominat scena politica din tara scandinava incepand din anii '30 ai secolului trecut, vor ramane cel mai mare partid din Suedia dupa alegerile parlamentare din 9 septembrie, dar scrutinul va fi marcat de ascensiunea masiva a extremei drepte (SD), noteaza luni…

- 'Stirile false" au alimentat violenta manifestatiilor extremei drepte desfasurate in orasul german Chemnitz (est) in ultimele zile, a declarat marti premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, relateaza dpa. "Trebuie sa recunoastem ca mobilizarea pe internet a fost mai puternica decat in trecut…

- In prezenta fortelor de ordine echipate cu scuturi, militantii Miscarii de Rezistenta Nordica (NMR) s-au adunat la pranz intr-o piata din capitala Suediei, in apropiere de Palatul Justitiei. Pe margine, sute de opozanti, tinuti la distanta de un important dispozitiv de securitate, au incercat…

- Zeci de vehicule au fost incendiat, in cursul noptii de luni spre marti, de catre bande de tineri mascati, in mai multe orase din Suedia, a anuntat politia, care a precizat ca ar putea fi vorba de o actiune infractionala coordonata, relateaza postul BBC News pe pagina electronica. Zeci…

- Consiliul local din orasul suedez Eskilstuna a adoptat joi o hotarare prin care ii obliga pe cersetori sa solicite un permis de la politie, astfel incat autoritatile sa poata recenza persoanele aflate in nevoie si sa depisteze traficul de fiinte umane, a informat postul de radio public, preluat de AFP.…