Fără locuri de muncă şi disperaţi: aşa arată pentru mulţi oameni realitatea post-izolare (AFP) Viata multor oameni, care lucrau in diferite domenii de activitate, a fost bulversata abrupt si radical de pandemia de nou coronavirus, pe masura ce pierderea locurilor de munca in sectoare economice majore precum turismul, transportul aerian, restaurantele si alte localuri i-a afectat atat pe angajatii cu contracte fixe cat si pe cei din sectorul informal, transmite AFP intr-un reportaj publicat recent. De la angajati care reuseau sa duca o viata confortabila la cei care traiau de pe o zi pe alta, oameni din toate partile lumii se confrunta cu anxietatea provocata de faptul ca nu mai pot sa-si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

