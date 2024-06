Stiri pe aceeasi tema

- LA VOT… Peste patru sute de mii de vasluieni sunt așteptați astazi sa voteze in cadrul alegerilor locale și parlamentare. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor fi deschise pana la ora 22:00. Alegatorii primesc cate cinci buletine de vot, adica cate unul pentru – Primarie, Consiliul Local,…

- DE NEOPRIT… In zilele care au urmat arestarii lui Buzatu, liderii pesediști au incercat sa induca ideea ca Buzatu a fost doar un incident nefericit și totul se va schimba dupa arestarea sa. In fapt, așa cum vedem și acum la aproape 8 luni dupa acest eveniment memorabil, nimic nu s-a schimbat. Oamenii…

- ANCHETA JURNALISTICA…Adrian Solomon, omul prin care Buzatu iși exercita ilegal din arestul la domiciliu conducerea PSD-ului, este disperat. Motanii pesediști pe care i-a trimis sa culeaga de la electorat voturi pentru partid s-au cam pierdut pe drum. Votanții din județul Vaslui nu sunt precum crede…

- ALELUIA… In fiecare an electoral, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane amintește preoților ca nu au voie sa se implice in campaniile electorale. De fapt, chiar și episcopul Ignatie a avut recent o intalnire eparhiala in care a insistat sa transmita preoților sa evite alaturarile cu candidații. Cu toate…

- UPDATE 2: TUPEU… Imbracat elegant și la braț cu consilierul sau Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu obține o noua victorie in fața judecatorilor vasluieni care par sa-și faca, pe mai departe, datoria fața de intaiul corupt al județului. Trimis, luna trecuta, in arest la domiciliu, pe vastul sau domeniu…

- Domnul Ciolacu, momentan premier al țarii, a descalecat in județ cu misiunea de a-l innobila pe șhaormarul Solomon. Ceea ce nu ne intereseaza pentru ca e o chestiune de partid. Despre cum iși spala ei rufele in familie și se innalbesc dupa ce Buzatu s-a scapat pe el in fața portbagajului cu bani, deja…

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…

- ILEGAL… Potrivit legislației electorale, afișele electorale ale candidaților inscriși in alegerile locale pot fi depuse doar in perioada campaniei electorale. In aceasta privința, legea este ambigua, așa ca bannerele electorale apar cu mult inainte peste tot. In cazul unei proprietați private, de exemplu,…