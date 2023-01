Stiri pe aceeasi tema

- Situația sanitara din Romania devine din ce in ce mai ingrijoratoare. Valul de gripa este mai puternic din cauza imunitații scazute la nivelul populației dupa doi ani de pandemie și izolare, considera medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si nutritie la Spitalul Județean de Urgența…

- Luni, 9 ianuarie, copiii și elevii din invațamantul preuniversitar revin la programul normal al activitaților școlare, cu respectarea unor masuri igienico-sanitare sporite, impuse de condițiile epidemiologice actuale. Modulul al treilea va avea la Brașov 6 saptamani, urmatoarea vacanța fiind programata…

- Școlile se vor redeschide in condiții normale și nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid, anunța Ministerul Educației. Informația vine dupa ce mai multe televiziuni centrale au dat anunțuri ca azi este posibila luarea unei decizii...

- S a incheiat intalnirea convocata de Ministerul Sanatatii, la care ministrul Ligia Deca a participat insotita de Secretar de stat Sorin Ion. Din fericire, scolile se vor redeschide in conditii normale. Nu se are in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid. Precizam,…

- Elevii din Romania se vor intoarce luni la cursuri.Vacanta de iarna inceputa pe 23 decembrie 2022 se apropie de final. Elevii se intorc in banci de luni, 9 ianuarie, cand va incepe si modulul 3 al anului scolar 2022 2023.Anul s colar 2022mdash;2023 este structurat astfel:cursuri: de luni, 5 septembrie…

- In anul școlar trecut, 2021-2022 s-au inregistrat 9.741 de acte de violența in școlile din Romania, cu doua mii de cazuri mai multe decat in anul școlar 2019 – 2020 cand au fost inregistrate 7.715 cazuri, scrie Agerpres. Situația se refera la unitațile de invațamant din toata țara, de la clasele pregatitoare,…

- Black Friday este, fara indoiala, unul dintre cele mai asteptate momente ale anului cand vine vorba de cumparaturile online – si nu numai. Insa cum planuiesc romanii sa profite de reduceri in 2022? In noul studiu realizat de www.glami.ro, cea mai mare platforma de descoperire a modei din Romania, au…

- Continue reading Podcast in curs de lansare de catre Ministerul Educației. Instituția vrea sa explice prin astfel de emisiuni online care sunt masurile conctrete pe care le ia pentru binele copiilor din Romania at Info real.